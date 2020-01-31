На Херсонщине мать-студентка спрятала ребенка в пакете: младенец умер

В городе Олешки на Херсонщине умерла новорожденная девочка, найденная 30 января в полиэтиленовом пакете в комнате студенческого общежития.

В тяжелом состоянии ее сразу же доставили в больницу полицейские. Однако несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось.Об этом сообщает в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

При этом правоохранители напомнили предысторию случившегося. Так, ранее медики Олешковской больницы сообщили им о 17-летней студентке, поступившей к ним с кровотечением как после родов. Девушка призналась, что была на 16-й неделе беременности и самостоятельно сделала аборт в туалете. Однако осмотр показал, что на самом деле срок беременности был намного больше, а все указывало на роды.

На Херсонщине студентка родила в общежитии и спрятала ребенка в пакете

В общежитие, где проживала студентка, выехала следственно-оперативная группа. В комнате роженицы полицейские обнаружили в шкафу завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри в тряпках была замотана новорожденная девочка, которая уже едва дышала…

С переохлаждением малышку скорой доставили в детскую областную больницу, но, как уже говорилось, к вечеру того же дня она умерла.

По словам вахтера общежития, о беременности студентки она не знала. Но добавила, что примерно в полночь девушка пожаловалась на боль в спине и женщина дала ей таблетки. На рассвете несовершеннолетняя вновь пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали скорую. При этом врачам студентка ничего не объяснила. Но после ее заявления об аборте девушку таки госпитализировали.

По данным полиции, роженица – жительница Белозерского района, а в Олешках училась.

Ребенка обнаружили в полиэтиленовом пакете в комнате общежития hr.npu.gov.ua

Как сообщают в ГУНП Херсонщины, пока тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

На данный момент также открыто уголовное производство по ст. 117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Соломенском районе Киева бездомный обнаружил труп младенца в мусорном контейнере.

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