Мать бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Виталия Лайчука, которого 1 июня обнаружили с огнестрельным ранением в Херсонской области, покончила с собой.

Об этом говорится в сюжете “ТСН”. 49-летняя женщина отказалась верить в версию следствия о том, что ее ребенок сам выстрелил себе в висок из пистолета.

На Херсонщине мать бойца ВСУ повесилась после гибели сына Комсомольская правда

Тело 23-летнего сына женщине отдали в день ее рождения. А спустя пять дней после похорон она повесилась.

Сестра погибшего Ирина Назарова написала в соцсети, что Виталий был офицером, командиром взвода, планировал делать в доме ремонт, покупать авто, помогать матери. Поэтому в его самоубийство никто из родных не поверил.

"Человек, который всю жизнь была правшой, не мог поломанными руками выстрелить в левый висок. С такими травмами человек и не выживет. Тело как конструктор собрали и отдали", – написала сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе от пули снайпера погиб молодой воин ВСУ.