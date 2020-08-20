Экс-чиновница ОГА организовала агентурную сеть на Херсонщине: информацию "сливали" ФСБ РФ
На территории Херсонской области разоблачили агентурную сеть ФСБ России под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.
Деятельность злоумышленников пресекли контрразведчики Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ во время пребывания в аннексированном Крыму в 2015 году.
Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе, передавать данные о деятельности местных органов госвласти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.
Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других жителей Херсона, которые поддерживали Россию. Данные она передавала через каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.
По месту жительства членов агентурной сети продолжаются неотложные следственные действия. Во время обысков обнаружены доказательства причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику, электронные накопители информации. Также были найдены российские агитационные материалы и российские рубли.
Руководителя агентурной сети задержано, ей подготовлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры. К этому причастна хакерская группировка Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.