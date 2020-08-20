Экс-чиновница ОГА организовала агентурную сеть на Херсонщине: информацию "сливали" ФСБ РФ

На территории Херсонской области разоблачили агентурную сеть ФСБ России под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Деятельность злоумышленников пресекли контрразведчики Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ во время пребывания в аннексированном Крыму в 2015 году.

Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе, передавать данные о деятельности местных органов госвласти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других жителей Херсона, которые поддерживали Россию. Данные она передавала через каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.

По месту жительства членов агентурной сети продолжаются неотложные следственные действия. Во время обысков обнаружены доказательства причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику, электронные накопители информации. Также были найдены российские агитационные материалы и российские рубли.

Руководителя агентурной сети задержано, ей подготовлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Вещественные доказательства. ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры. К этому причастна хакерская группировка Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.