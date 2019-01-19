На Херсонщине бесследно исчезли две маленькие девочки: что происходит

На Херсонщине в поселке городского типа Антоновка бесследно пропали две девочки 10 и 9 лет.

Горожане, помогая родителями, бросились на поиски, но никаких зацепок нет. О пропаже сообщила в Facebook местная жительница Анастасия Быцак.

Также были опубликованы приметы пропавших детей:

Анна Глущук и Дарья Платонова

Глущук Анна Ивановна, 14.12.2009 г.р., проживает – Антоновка ул. Буденного, 26. Одета куртка с капюшоном темно бордового цвета, штаны спортивные темно серые, с чёрной полосой вдоль шва, шапка вязанная бело розовая с балабоном, сапоги кожаные розовые с двумя застежками липучками, платье вязаное чёрно-бело-красное.

Анна Глущук

Платонова Дарья Ивановна, 30.04.2008 г.р., проживает – Антоновка, ул. Спортивная, 3. Одета - шапка вязаная розового цвета, черное драповое пальто с розовыми вставками, темные штаны, сапоги кожаные чуть выше голени бежевого цвета.

Дарья Платонова

Их уже искали на вокзалах и автостанциях, прочесали весь поселок. "Пока что никаких следов. Полиция молчит", – написал в комментариях участник поисков.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом пропала 12-летняя Валерия Кривша, жительница с. Погребы. 15 января она ушла из дома и больше не выходила на связь.

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