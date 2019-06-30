На Херсонщине 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство

В Херсонской области, 29 июня, девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что ребенок повесился.

"Я многое могу понять, но только не самоубийство 9-летнего ребенка. Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери", – рассказал он.

Самоубийство - дети

По словам Аброськина, для него вопрос, почему ребенок принимает решение повеситься, является открытым.

"В своем детстве у себя в деревне в таком возрасте я даже и не знал, что можно себя убить таким образом. Мы весь день находились на улице, и ночью моя мать мыла меня, когда спал без ног. Мы все были разные и в то же время одинаковые: ссорились, иногда дрались друг с другом, практически никогда не болели, в маленьком возрасте мы уже знали, что нужно помогать родителям, знали, что нужно учиться, но никогда никто из нас не интересовался вопросом как убить себя. Что же изменилось", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девочка 2002 года рождения выбросилась из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке. Одной из версий стала игра "Синий кит". Позже в селе Турады на Львовщине нашли повешенным 11-летнего мальчика, который играл в похожую игру.

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