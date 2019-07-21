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На Харьковщину привезли автобусы с "титушками": полиция вмешалась

6.3т Читать материал на украинском

В Изюмский район Харьковской области приехало несколько автобусов с парнями "спортивного вида и крепкого телосложения".

Как сообщает пресс-служба полиции области, транспортные средства имели государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

"Сегодня утром полиция Изюмского района зафиксировала перемещение районом шести автобусов с пассажирами. Все ребята спортивного вида, крепкого телосложения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область.

По данным полиции, в настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова.

Как сказано в сообщении, полиция контролирует ситуацию и обеспечиваю общественный порядок в городе и области.

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками"

Автобусы с "титушками"

hk.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, штаб партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявил о "титушках" на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

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Место
Украина Харьков
Теги
титушки полиция
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не ахтивисты, не?
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Всё уже активисты снова стали титушками.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Медведчук вспомнил о своих законсервированных резервах!
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