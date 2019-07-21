На Харьковщину привезли автобусы с "титушками": полиция вмешалась

В Изюмский район Харьковской области приехало несколько автобусов с парнями "спортивного вида и крепкого телосложения".

Как сообщает пресс-служба полиции области, транспортные средства имели государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

"Сегодня утром полиция Изюмского района зафиксировала перемещение районом шести автобусов с пассажирами. Все ребята спортивного вида, крепкого телосложения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область.

По данным полиции, в настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова.

Как сказано в сообщении, полиция контролирует ситуацию и обеспечиваю общественный порядок в городе и области.

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

Автобусы с "титушками" hk.npu.gov.ua

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