На Харьковщине стена убила мужчину: еще один в больнице

В Шевченковском районе на Харьковщине в одноэтажном заброшенном здании обвалилась стена.

В результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал, передает пресс-служба ГУ ГоСЧС Украины в Харьковской области.

"22 января в 17:57 поступила информация, что в поселке Шевченково в одноэтажном здании, предварительно при разборке кирпичной стены, произошел обвал", – сказано в сообщении.

Пресс-служба ГУ ГоСЧС Украины в Харьковской области

Уточняется, что погиб 53-летний мужчина. 35-летний пострадавший был госпитализирован в Купянскую районную больницу с диагнозом перелом ноги.

Пресс-служба ГУ ГоСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Харькове мужчина подорвал себя гранатой на балконе.

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