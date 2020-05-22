В Харьковской области контрразведчики задержали террориста из "ДНР" – у пророссийских боевиков он числился танкистом.

Как сообщает пресс-служба СБУ, террорист нелегально попал в Харьковскую область, чтобы проведать родственников. Сам он входил в состав так называемого "1 АК ДНР" в качестве члена танкового экипажа.

"Контрразведка СБУ зафиксировала факт пребывания боевика на подконтрольной украинским властям территории и задержала его во время возвращения в незаконное вооруженное формирование через границу с РФ", – сообщили в СБУ.

На Харьковщине СБУ поймала террориста "ДНР": числился танкистом Пресс-служба СБУ

В его личных вещах был найден военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с информацией о прохождении службы и закрепленным за ним оружием. Также правоохранители изъяли удостоверение члена так называемого "общественного движения Донецкой республики", а в ноутбуке и телефоне нашли фото и видео с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На Харьковщине СБУ поймала террориста "ДНР": числился танкистом Пресс-служба СБУ

На Харьковщине СБУ поймала террориста "ДНР": числился танкистом Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты и их наемники на Донбассе активно стягивают тяжелое вооружение поближе к линии разграничения.

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