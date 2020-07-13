На Харьковщине пропали четверо детей из приемной семьи. Фото и приметы

В Харьковской области полиция разыскивает четырех детей, которые ушли и не вернулись из дома семейного типа в селе Зеленый Гай Лозовского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, в последний раз детей видели 12 июля, около 21:00.

Полиция разыскивает 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 12-летнего Ивана Иващенко и 13-летнюю девочку Карину.

Приметы Кучеренко: рост 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки. На руках у парня порезы и татуировки "крестики-нолики".

Максим Кучеренко

Приметы Фольтена: рост 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие. На правой руке палец в гипсе.

Виталий Фольтен

Приметы Карины: рост 152 см, полного телосложения, черные волосы. При себе имела зеленый рюкзак.

Карина

Приметы Иващенко: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения. На руке имеет следы от повреждения сеткой.

Иван Иващенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре разыскивают пропавшего без вести 19-летнего парня.