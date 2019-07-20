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На Харьковщине произошло страшное ДТП с полицейскими: опубликованы фото

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В Изюме Харьковской области авто полицейских попало в ДТП, в результате чего пострадали шестеро человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, авария произошла около 14:45 на перекрестке улиц Правды и Чумацкая.

Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль "Ford", который не пропустил полицейский автомобиль, после чего произошло лобовое столкновение.

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В результате ДТП двое сотрудников полиции в тяжелом состоянии с телесными повреждениями госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу.

Водитель и трое пассажиров автомобиля "Ford" также были доставлены в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

hk.npu.gov.ua

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

hk.npu.gov.ua

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

В Изюме произошло ДТП с полицейскими

hk.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области произошла страшная авария, в результате которой погибла семья с ребенком. Вероятный виновник ДТП задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Место
Украина Харьков
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