На Харьковщине полицейские "нажили" на ремонте транспорта 850 тысяч гривен – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах двум правоохранителям.

Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного управления полиции в Харьковской области и бывшем ведущем инженере одного из отделений этого же управления, сообщается на сайте ГБР.

По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически совершал перерасчет бюджетных средств одному из предприятий на фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного транспорта. Его подчиненный утверждал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная о том, что ремонт не проводился. В итоге действия правоохранителей привели к растрате 850 тысяч гривен.

Расследование ведется по части 5 статьи 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах) УК. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц уличили в растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находится в состоянии ликвидации.