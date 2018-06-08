На Харьковщине поймали педофила, который запер 9-летнюю девочку в котельной

На Харьковщине мужчина несколько дней держал малолетнюю девочку в закрытом помещении котельной.

Злоумышленника разоблачили и задержали правоохранители. Сейчас с 9-летним ребенком работают медики и психологи, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером пропала ее 9-летняя дочь. Она пояснила, что, возможно, девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ему продукты.

Как сообщил начальник Купянского отдела полиции Сергей Вереитин, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции.

"Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию относительно возможного похитителя ребенка, на которого указала мать. К тому же выяснилось, что данная личность ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за развращение малолетних", – добавил он.

По его словам, по месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, привели в шок даже опытных правоохранителей.

"На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он опять возьмется за старое. Свою работу человек выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем", – пояснили в полиции.

По словам Вереитина, злоумышленника задержали, девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи.

"Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Мужчине также инкриминируется совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнул Вереитин.

Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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