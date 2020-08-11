На Харьковщине разоблачили пограничника, служившего в батальоне "Оплот" в "ДНР"

На Харьковщине разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который был наемником батальона "Оплот", действовавшего в "ДНР".

Мужчина служит в Харьковском пограничном отряде. Его разоблачили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПС совместно с контрразведчиками СБУ, сообщается на сайте Государственной погранслужбы.

Установлено, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015-го находился в составе НЗФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав "Оплота". Мужчина привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное обеспечение.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НЗФ и переехал в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации, был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство или участие в ней).

Военнослужащему вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемый. dpsu.gov.ua

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