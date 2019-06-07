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На Харьковщине нашли мертвыми отца с дочерью в детсаду: что произошло

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В Харьковской области нашли тела мужчины и женщины – отца и дочери, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области, 7 июня в дежурную часть поступило сообщение из детского сада села Вербовка об обнаружении тел в сточной яме.

По словам сотрудников дошкольного учреждения выяснилось, что 57-летний работник детсада проводил ремонтные работы. Его 33-летняя дочь, которая также работала в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась.

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Указанный факт внесен в Журнала единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в городе Коломыя были найдены мертвыми меценат Михаил Петрив и его жена.

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Тема
Криминал
Место
Украина
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