На Харьковщине нашли мертвым ребенка: мальчик ушел гулять и не вернулся. Фото

На Харьковщине в селе Смирновка 6 августа на карьере нашли мертвым 14-летнего мальчика, которого засыпало песком.

Ребенок накануне ушел гулять и не вернулся домой. Поисками пропавшего сразу занялись родители и правоохранители, сообщили на сайте Национальной полиции в Харьковской области.

"5 августа около 23:30 к оператору службы "102" обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся. На розыск несовершеннолетнего был сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком", – сообщили в полиции.

Ребенка нашли мертвым на карьере Национальная полиция в Харьковской области

Ребенка нашли мертвым на карьере Национальная полиция в Харьковской области

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