На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку

В Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.

Тело обнаружила поисковая группа на краю поля в восьми километрах от родной деревни Сосновка Злочевского района, сообщили в полиции.

"По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения", – информируют правоохранители.

Милена Шевелева Facebook/Харьков Time

Милена Шевелева Facebook/Харьков Time

Девочка пропала 26 апреля, когда вышла из дома бабушки. К поисковой операции привлекли Национальную гвардию, сотрудников ГСЧС, волонтеров, представителей местной власти и других людей. Также специально подняли в небо вертолеты.

Милена Шевелева

Поисковая операция

Как писал OBOZREVATEL, во Львове на территории заброшенной воинской части нашли тело 38-летней женщины. Она оказалась местной жительницей, полиция обнаружила следы насильственной смерти.

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