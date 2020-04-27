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27 апреля • обновлено в 19:37
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На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку

8.9т
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В Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.

Тело обнаружила поисковая группа на краю поля в восьми километрах от родной деревни Сосновка Злочевского района, сообщили в полиции.

"По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения", – информируют правоохранители.

Милена Шевелева

Милена Шевелева

Facebook/Харьков Time

Милена Шевелева

Милена Шевелева

Facebook/Харьков Time

Девочка пропала 26 апреля, когда вышла из дома бабушки. К поисковой операции привлекли Национальную гвардию, сотрудников ГСЧС, волонтеров, представителей местной власти и других людей. Также специально подняли в небо вертолеты.

Милена Шевелева

Милена Шевелева

Поисковая операция

Поисковая операция

Как писал OBOZREVATEL, во Львове на территории заброшенной воинской части нашли тело 38-летней женщины. Она оказалась местной жительницей, полиция обнаружила следы насильственной смерти.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Харьков
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это ужас. У нас несколько лет назад так же заблудился и замёрз 5-летний мальчик. Его искала вся страна, а он замёрз в кустах в нескольких сотнях метров от жилых домов. Люди, почему вы не смотрите за своими детьми?
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