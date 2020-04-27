На Харьковщине нашли мертвой пропавшую 6-летнюю девочку

В Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.
Тело обнаружила поисковая группа на краю поля в восьми километрах от родной деревни Сосновка Злочевского района, сообщили в полиции.
"По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения", – информируют правоохранители.
Милена Шевелева
Facebook/Харьков Time
Милена Шевелева
Facebook/Харьков Time
Девочка пропала 26 апреля, когда вышла из дома бабушки. К поисковой операции привлекли Национальную гвардию, сотрудников ГСЧС, волонтеров, представителей местной власти и других людей. Также специально подняли в небо вертолеты.
Милена Шевелева
Поисковая операция
Как писал OBOZREVATEL, во Львове на территории заброшенной воинской части нашли тело 38-летней женщины. Она оказалась местной жительницей, полиция обнаружила следы насильственной смерти.
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