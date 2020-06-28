На Харьковщине мужчина открыл стрельбу по компании с детьми: есть погибшие и раненые

Карина Бондаренко Расследования 11:22, 28.06.2020 Обновлено: 11:24, 28.06.2020

В селе Гусаровка Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании с детьми, которые отдыхали на карьере.

В результате полученных огнестрельных ранений погиб 27-летний мужчина, еще один пострадавший находится в больнице, сообщили на сайте Национальной полиции Харьковской области.

53-летнего нападавшего полиция задержала на месте происшествия. У мужчины изъяли оружие.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Киевом мужчина открыл стрельбу по прохожим.

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Расследования

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