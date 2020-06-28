На Харьковщине мужчина открыл стрельбу по компании с детьми: есть погибшие и раненые
На карьере в Гусаровке мужчина открыл стрельбу.
В селе Гусаровка Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании с детьми, которые отдыхали на карьере.
В результате полученных огнестрельных ранений погиб 27-летний мужчина, еще один пострадавший находится в больнице, сообщили на сайте Национальной полиции Харьковской области.
53-летнего нападавшего полиция задержала на месте происшествия. У мужчины изъяли оружие.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Киевом мужчина открыл стрельбу по прохожим.
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