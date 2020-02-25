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25 февраля • обновлено в 19:24
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Могли звонить "из банка": на Харьковщине мошенники подменяли номера

1.5т
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В Харьковской области разоблачили двух братьев, которые незаконно создавали и администрировали сервисы для осуществления звонков с подменой мобильных номеров.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба киберполиции Украины. Для таких действий мужчины создали более 15 сервисов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 35-летнего и 31-летнего жителей Харьковской области в мошенничестве", – сказано в сообщении.

На Харьковщине мошенники подменяли номера

На Харьковщине мошенники подменяли номера

Пресс-служба киберполиции Украины

Указанную услугу использовали в своих целях мошенники, в том числе для звонков, которые отражаются как реальные номера телефонов банковских и кредитных учреждений. Кроме того, установлено, что злоумышленники за предоставление данной услуги получали предоплату и не предоставляли ее. Для получения оплаты фигуранты использовали криптовалюту и электронные платежные системы зарубежных стран.

На Харьковщине мошенники подменяли номера

На Харьковщине мошенники подменяли номера

Пресс-служба киберполиции Украины

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. По результатам изъято мобильные телефоны, сим-карты зарубежных стран, флэш-накопитель, компьютерную технику и банковские карточки. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
киберполиция мошенники
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