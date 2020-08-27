На Харьковщине из подпольного цеха изъяли 200 тысяч фальшивых тестов на COVID-19
Государственная фискальная службы Украины обнаружила в Харьковской области подпольный цех по производству наборов для проведения тестов на коронавирус.
Было изъято 200 тысяч таких наборов и сырье для производства еще 400 тысяч на 12 миллионов гривен, сообщается на сайте ведомства.
В рамках досудебного расследование установлено, что производством занималась группа жителей Харькова. Через подставных физических лиц-предпринимателей они поставляли тесты в медицинские учреждения.
Согласно сопроводительным документам, к продукции указывались другие – легальные – места производства.
Специалист ГФС по лекарственным средствам и контролю над наркотиками отметил, что производство велось с грубым нарушением правил и норм.
Правоохранительные органы устанавливают причастных к организации незаконного бизнеса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая три года подделывала дорогие лекарства. В банду входили граждане России, Азербайджана и Индии. Их доходы исчислялись миллионами.