В Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

Еще 6 сентября в полицию обратилась женщина,1977 года рождения, и рассказала, что ее старший сын пытался надругаться над родственницей, сообщили NewsRoom источники в правоохранительных органах.

Выяснилось, что молодой человек принудил девочку к удовлетворению своей половой страсти неприродным способом еще три года назад. Зимой он изнасиловал сестру, а потом заставлял неоднократно вступать с ним в интимный контакт.

На Харьковщине девочку три года насиловал старший брат. Иллюстрация

В последний раз это застала их мать.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины (изнасилование малолетней). Фигуранту вручили подозрение, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае, если его вину докажут, парню грозит 15 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Харьковские полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к избиению и изнасилованию 12-летней девочки.

А позже в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Он подстерег девочку около дома, затащил в кусты и заклеил жертве рот скотчем.

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