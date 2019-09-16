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16 сентября • обновлено в 15:39
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На Харьковщине девочку три года насиловал старший брат

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В Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

Еще 6 сентября в полицию обратилась женщина,1977 года рождения, и рассказала, что ее старший сын пытался надругаться над родственницей, сообщили NewsRoom источники в правоохранительных органах.

Выяснилось, что молодой человек принудил девочку к удовлетворению своей половой страсти неприродным способом еще три года назад. Зимой он изнасиловал сестру, а потом заставлял неоднократно вступать с ним в интимный контакт.

На Харьковщине девочку три года насиловал старший брат. Иллюстрация

На Харьковщине девочку три года насиловал старший брат. Иллюстрация

В последний раз это застала их мать.

Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины (изнасилование малолетней). Фигуранту вручили подозрение, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В случае, если его вину докажут, парню грозит 15 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Харьков
Тег
изнасилование
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