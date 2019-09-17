На Харьковщине девочку три года насиловал брат: выяснились новые подробности

В Сахновщинском районе Харьковской области подозреваемого в изнасилованиях 13-летней сводной сестры 26-летнего юношу поместили под стражу.

О насильственных действиях сообщила их мать, написала пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что преступные действия мужчина совершал в течение трех лет. Однако остается неизвестным, как за это время надругательство не заметили родственники и близкие ребенка.

На Харьковщине девочку три года насиловал брат. Иллюстрация

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

А 9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

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