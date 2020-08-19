На Харьковщине четверо малышей съели крысиный яд

В поселке Липцы Харьковской области четверо детей наелись крысиного яда и отравились.

Пострадавшие возрастом два, пять, шесть и восемь лет были госпитализированы в токсикологическое отделение областной детской больницы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

По словам врача, состояние детей удовлетворительное. По факту отравления несовершеннолетних правоохранители начали проверку. Было установлено, что дети игрались дома, нашли банку с ядом и решили его съесть.

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