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15 декабря • обновлено в 12:11
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На границе Украины и Польши обнаружили самую крупную за год контрабанду янтаря. Фото

1.6т
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На польской границе задержали двоих украинцев, пытавшихся провезти на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря.

По данным пресс-центра пограничной службы, у мужчин конфисковано более 103 кг камня стоимостью около 50 тысяч евро.

Также украинцы пытались перевезти четыре тысячи пачек сигарет на 13 тысяч евро. Инцидент произошел в Люблинском воеводстве.

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

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Уточняется, что мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

В ведомстве отметили, что конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год. В Люблинском воеводстве также был предотвращен незаконный ввоз сигарет на 4 млн евро.

Польские пограничники пресекли попытку контрабанды янтаря

Польские пограничники пресекли попытку контрабанды янтаря

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Украинцы пытались перевезти в Польшу янтарь и сигареты

Украинцы пытались перевезти в Польшу янтарь и сигареты

nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичная ситуация на польской границе произошла в сентябре. Тогда были задержаны шесть человек, среди которых двое украинцев, с контрабандным янтарем.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Польша
Теги
контрабанда криминал
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