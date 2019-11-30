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На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина: фото

3.4т
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В пятницу, 29 ноября, на границе со Словакией пограничники Чопского подразделения задержали грузовик с 370 кг контрабандного героина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что машина была заполнена веществом темно-коричневого цвета. Предположение о том, что это наркотические средства, подтвердил экспресс-анализ.

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На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пресс-служба Госпогранслужбы

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пресс-служба Госпогранслужбы

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пресс-служба Госпогранслужбы

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

На границе со Словакией задержали грузовик с 370 кг героина

Пресс-служба Госпогранслужбы

По данным пограничников, грузовик направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством, которым управлял украинец, перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию.

Однако пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства. В результате осмотра вместе с представителями таможни внутри клееной фанеры и было найдено спрятанные наркотики.

О находке также проинформировали правоохранительные органы. В общем со тайников изъяли 374 килограмма наркотического вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября во время операции в шести областях Украины полтысячи сотрудников Национальной полиции и спецподразделений силовиков разоблачили крупный наркокартель, в состав которого входили 50 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
контрабанда Контрабанда в Украине наркотрафик
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины контрабанда наркотики
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