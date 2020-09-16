На границе с Украиной собралось более 900 хасидов

На данный момент рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область) находится более 900 паломников-хасидов.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, иностранцы не оставляют попыток попасть на территорию нашей страны.

Пограничники отметили, что 15 сентября один из паломников попытался незаконно проникнуть на территорию Украины в обход КПП.

Иностранец пытался незаконно попасть в Украину. Пресс-служба ГПСУ

"Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения. На иностранца составлен админматериалы по статье 204-1 КУоАП, а также он получил запрет въезда в Украину сроком на 5 лет", – сообщили в пресс-службе.

В то же время в пресс-цетре Государственного пограничного комитета Беларуси уточнили, что 15 сентября с 14:00 до 18:30 в пункте пропуска "Мохро" на выезд из республики было оформлено 109 граждан Израиля.

"По состоянию на 1:00 16 сентября группа в полном составе вернулась на территорию Республики Беларусь из-за того, что украинская сторона не пропустила. По состоянию на 8:00 в период с 14 по 16 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1064 гражданина Израиля, из них детей до 12 лет – 68 человек, от 12 до 18 лет – 174 человека", – уточнили белорусские пограничники.

Для иностранцев установлены палатки. пресс-служба ГПКБ

Иностранцы обеспечены питанием пресс-служба ГПКБ

В свою очередь, информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью остается спокойной, а резервные силы пока не задействованы.

"Ночь прошла спокойно – для правоохранителей обустроили лагерь, установили палатки и задействовали полевые кухни. Массовых попыток незаконно проникнуть на границу или в обход пропускного пункта пока не было", - отметил источник.

Для украинских правоохранителей установлены палатки. Украинская граница

Правоохранители обеспечены всем необходимым. Украинская граница

Кроме того, источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказал, что для взаимодействия с хасидами, которые прибудут для паломничества в Умань, в Украину 16 сентября прилетели 6 сотрудников полиции Израиля.

"Учитывая, что они (израильские полицейские. – Ред.) знают язык, то будут, как и раньше посредниками между хасидами и полицией Украины. Это давно и успешно отработанная методика. В 2 часа дня они уже должны приехать в Умань", – добавил источник.

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