На границе с Крымом оккупанты захватили украинца

Харьковчанин Александр Стешенко 1991 г.р. был задержан на КПВВ "Чонгар" на въезде в аннексированный Крым представителями российских спецслужб.

Мать молодого человека рассказала, что он ехал к своей знакомой, которая ранее жила в Харькове, передает КрымСОС.

Женщина отметила, что сын последний раз выходил на связь утром 11 апреля. Он позвонил и сообщил, что российские "пограничники" на "Чонгаре" усомнились в его схожести с фото в паспорте.

По словам матери, он не воевал на Донбассе и не был волонтером.

По некоторым данным, водитель такси ждал Александра Стешенко на границе около 4 часов, после чего к водителю вышел сотрудник силовых структур России, забрал вещи из машины и сказал водителю не ждать.

С тех пор связи с Александром Стешенко нет, а про его местонахождение ничего неизвестно.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился, что Запад отнесся к аннексии Крыма более негативно, чем к войне в Югославии.