На границе c Украиной сожгли авто крупного таможенника. Фото

В Черноморске злоумышленники сожгли авто таможенника и рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, отметив, что в содеянном подозревается крупный контрабандист.

"В пятницу 25 октября произошло из ряда вон выходящее событие на Одесской таможне в порту Черноморск. Согласно записи камеры наблюдения, изъятой правоохранителями, в 15:57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку к зданию таможенного поста "Черноморский" в городе Черноморск на улице Промышленная, 7, облил горючим и мгновенно подпалил автомобиль "Субару Трибека", принадлежащий начальнику отдела таможенного оформления №1 – заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко", – говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что огонь перекинулся на автофургон, в котором находился Rapiscan – единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни.

"Пожарные приехали быстро, но сканер все равно сгорел! Стоимость мобильного сканера – миллионы долларов. В Украине такие системы пока большая редкость. Беспрецедентный случай", – написал он.

По словам Бутусова, Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности.

"В пятницу (25 октября – Ред.) Харченко принял весьма резонансное решение – направил новому и.о. главы Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть об аннулировании разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса". Эту компанию связывают с Орестом Фирманюком, который по данным в интернете долгие годы при разных властях был одним из главных "решал" на границе. Таможенный склад 2 это один из ключевых объектов инфраструктуры таможни, с контроля которого строят схемы своей работы все крупные теневые дельцы", – пояснил журналист.

На данный момент СБУ рассматривает две версии:"поджог был местью за решения Харченко, либо под видом мести решили уничтожить уникальный дорогостоящий сканер".

Пожар на таможне Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Бутусов раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского проверить на полиграфе нардепов фракции "Слуга народа".

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