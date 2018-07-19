"На грани нервного срыва!" Украденный Крым настигло новое несчастье

В оккупированном Крыму, пляжи которого и так пустуют, несмотря на разгар сезона, появилась новая серьезная проблема.

Так, температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а вот Азовское побережье подверглось нашествию гигантских медуз, сообщает "Говорит Москва".

"Некоторые экземпляры достигают полуметра. Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, нашествие крупных медуз", - сказано в публикации.

Впрочем, не исключено, что ситуация нагнетается с целью найти более приемлемое для российского общества объяснение несезону на украденном полуострове. iframe width="600" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/thrSlvdSDwg?ecver=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантские медузы испугали отдыхающих на запорожском курорте.