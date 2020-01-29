На грани катастрофы? Как уничтожалась система утилизации биоотходов

Украина балансирует в шаге от экологической катастрофы. Государственное предприятие "Укрветсанзавод", которое должно заниматься безопасной утилизацией отходов животноводства и птицеводства, оказалось на грани банкротства. Работа большинства филиалов остановлена, те же, которые еще хоть как-то работают, не справляются с объемами биоотходов украинских сельскохозяйственных предприятий. При этом собственные мощности для переработки таких отходов есть далеко не у всех таких предприятий. Что ждет Украину и украинцев после того, как остановится последнее перерабатывающее предприятие некогда разветвленной системы – разбирался OBOZREVATEL.

Животноводство и птицеводство, как и сельское хозяйство в целом, невозможно без побочных отходов. Плановый падеж на животноводческих и птицефермах, отходы убойных цехов, даже некачественная мясопродукция – все это требует особых условий утилизации. Ведь бесконтрольное обращение с биологическими отходами может повлечь за собой настоящую экологическую катастрофу. Закопанные в полях остатки животного происхождения отравляют землю, делая ее непригодной для дальнейшего использования. А продукты гниения могут попасть в подземные воды – и спровоцировать вспышки эпидемий целого ряда опасных заболеваний.

Чтобы этого не допустить и наладить безопасную утилизацию биологических отходов, которая бы минимизировала возможный вред как для окружающей среды, так и для здоровья человека, в свое время в Украине была создана целая система ветеринарно-санитарных утилизационный предприятий, объединенных в единую структуру – государственное предприятие "Укрветсанзавод".

Однако сейчас это предприятие – на грани банкротства. Если на момент провозглашения независимости Украины "Укрветсанзавод" насчитывал 37 предприятий, принимавших биоотходы на утилизацию, то после ряда реорганизаций в структуре осталось лишь 18 филиалов. По состоянию на 2018 год работали только 8. При этом, оборудование на этих ветсанутильзаводах уже давно и безнадежно устарело, транспорт или вышел из строя, либо и вовсе отсутствует, а долги по заработной плате достигли нескольких миллионов гривен.

Как уничтожался Укрветсанзавод

Разрушение отрасли началась с провозглашением независимости Украины. В первые годы существования молодого государства сельское хозяйство пребывало в упадке, поэтому потребности в таком количестве ветсанутильзаводов на тот момент не было. И они постепенно закрывались. Оборудование же, которым эти предприятия были оснащены, вырезалось на металлолом.

Когда же сельское хозяйство начало выходить из периода стагнации и потребность в услугах ветсанутильзаводов снова возросла – запустить ранее остановленные предприятия снова уже не удалось.

За годы независимости система "Укрветсанзавод" пережила несколько реорганизаций. Последняя, проведенная в конце 2012-го, фактически установила жесткую вертикальную систему управления отраслью: относительно самостоятельные ранее ветсанзаводы превратились в цеха, а все полномочия и финансирование были полностью сконцентрированы в столичном управлении. И, судя по всему, далеко не всегда средства доходили на места и направлялись на обновление и поддержание оборудования ветсанзаводов в надлежащем состоянии.

За последние годы ГП "Укрветсанзавод" сменило несколько руководителей. И уже после Революции Достоинства стало известно о том, как уничтожали предприятие чиновники Януковича.

Так, в свое время руководители филиалов этого госпредприятия даже письменно обращались к тогдашнему премьер-министру Арсению Яценюку, министру АПК Алексею Павленко и председателю парламентского комитета по борьбе с коррупцией. В частности, подписанты обращения заявили о злоупотреблениях, допущенных одним из предыдущих генеральных директоров "Укрветсанзавод": от вывода бюджетных средств – до завышения затрат на утилизацию отходов при ее фактическом отсутствии, от установления высоких премий руководству госпредприятия – до миллионных долгов по зарплатам и энергоносителям, от колоссальных наличных средств, проходивших через предприятие – до полного отсутствия бухгалтерского учета в "Укрветсанзаводе" ...

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А по поводу деятельности еще одного из руководителей предприятия Госветфитослужба даже вынуждена была обратиться в МВД – с требованием возбудить уголовное производство и привлечь к ответственности лиц, виновных в нецелевом использовании средств и окончательном разрушении системы утилизации биоотходов.

dyvys.info

dyvys.info

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Впрочем, остановить неизбежное это уже не помогло. Согласно сообщению на сайте "Укрветсанзавода", 15 июня 2016 года постановлением Хозяйственного суда г. Киева было возбуждено производство по делу о банкротстве этого государственного предприятия. Имущество должника впоследствии было передано арбитражному управляющему. Суд также установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов: по состоянию на декабрь 2017 года они составляли 10,5 млн грн. Еще более 3 млн грн составила задолженность "Укрветсанзавода" по зарплатам работникам. Поэтому предприятие заявило о готовности рассмотреть предложения по участию в санации ГП "Укрветсанзавод".

Куда девать отходы?

Летом 2019 года Ассоциация животноводов Украины обратилась к Госпродпотребслужбе, которой подчинено ГП "Укрветсанзавод", с просьбой прояснить: сколько филиалов предприятия, которые могут проводить утилизацию отходов животного происхождения, в настоящее время работает в нашем государстве. Ответ был ошеломляющим: из 18 номинально существующих заводов 6 не работает, часть же оставшихся, "работает не на полную мощность". Такую ситуацию в Госпродпотребслужбе объяснили тем, что в последний раз средства на модернизацию этих заводов из государственного бюджета выделялись еще в 2014 году.

Ответ Госпродпотребслужбы на запрос Ассоциации животноводов Украины Сайт Ассоциации животноводов Украины

На самом деле, на данный момент отходы на утилизацию по всей Украине принимают 8 филиалов госпредприятия. И они не способны обеспечить сегодняшние потребности в утилизации биологических отходов даже несмотря на объемы. Если учесть устаревшее, отчасти – неисправное оборудование, ситуация становится еще более критической.

При этом собственные мощности для переработки биоотходов и падежа есть только на отдельных предприятиях. Поэтому появление новых могильников на украинских полях при таких условиях – лишь вопрос времени.

И они уже появляются. В последние годы СМИ неоднократно сообщали об обнаружении скотомогильников непосредственно на территории отдельных филиалов "Укрветсанзавода" и вокруг них. Так, например, летом 2017 года нелегальный скотомогильник обнаружили у Жовковском филиале ГП "Укрветсанзавод": трупы животных были захоронены на территории площадью около 25 соток. Перед тем на Жовковщине нашли захоронение остатков животного происхождения, растянувшееся на территории в 3 га. Реальная же картина может быть еще страшнее. Новый руководитель Жовковского филиала в 2019 году заявил, что отходы, которые предприятие не имело возможности переработать, закапывались на прилегающей территории площадью более 50 га.

Об угрозе экологического бедствия летом 2017 года говорили и на Тернопольщине. На местном ветсанутильзаводе тогда скопилось более 4000 тонн трупов животных – предприятие оказалось не в состоянии их утилизировать. Под натиском массы биоотходов было разрушено бетонное ограждение – и полуразложившиеся останки животных усеяли еще около 400 кв м прилегающих полей. Дальнейшие проверки показали: на предприятии работали только 2 из 9 котлов для сжигания отходов, а система отвода сточных вод отсутствовала вообще – что приводило к загрязнению почвы и несло угрозу попадания ядовитых стоков в подземные воды.

А вот в отношении одного из руководителей Ковельского филиала "Укрветсанзавод" даже было возбуждено уголовное производство: ему инкриминировали злоупотребление служебным положением с корысной целью. Согласно фабуле уголовного дела, вместо утилизации принятых отходов на мощностях предприятия руководитель вроде распорядился закапывать их в землю. В результате загрязнено было более 3 га земли. А нанесенный государству ущерб оценили в почти 2 млн грн.

Перечень подобных историй можно продолжать.

Как "Укрветсанзавод" злоупотребляет своим монопольным положением

За ненадлежащее обращение с биоотходами животноводства и птицеводства предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции рискуют получить большие штрафы. При этом, существующих мощностей ГП "Укрветсанзавод" катастрофически не хватает для того, чтобы обеспечить нормальную утилизацию отходов. Поэтому нередко предприятиям просто отказывают в приеме падежа и отходов производства.

Те же предприятия, которым посчастливилось заключить с филиалами "Укрветсанзавод" договоры о приеме и утилизации биоотходов, оказываются в зависимости от монополиста. И вынуждены соглашаться с каждым повышением тарифов на утилизацию - даже если объективных оснований для такого повышения нет.

Так, например, Калиновская филиал ГП "Укрветсанзавод" с 1 января 2020 снова повысила тарифы на свои услуги – в среднем, на 200 грн за тонну. Так, за прием падежа там теперь придется оплатить не 2400 грн за тонну, а 2 600. Отходы переработки убойных цехов будут стоить 1900 грн/т (вместо 1700 грн/т). Утилизация некачественного сырья и конфиската будет стоить не 3200 грн/т, а 3500 грн/т. А за "просрочку" сроков доставки отходов на утилизацию придется платить не 3700 грн/т, а 4150 грн/т.

И предприятия, имеющие договора с Калиновского филиалом ГП "Укрветсанзавод", уже начали обращаться с жалобами на злоупотребления монопольным положением в Антимонопольный комитет (одно из таких обращений есть в распоряжении OBOZREVATEL ).

Такое повышение в Калиновском филиале объясняют ростом курса доллара, увеличением минимальных зарплат и подорожанием горюче-смазочных материалов и природного газа. Закладывается в тариф также инвестиционная составляющая – несмотря на то, что особых результатов "инвестиций" в филиалах "Укрветсанзавода" не заметно.

Однако если посмотреть на динамику всех перечисленных цен с момента последнего повышения – несложно заметить, что они существенно снизились. Так, средневзвешенная цена на природный газ в феврале 2019 года, когда происходило предыдущее повышение тарифов, составляла 9205 грн за 1 тыс. кубометров. А в январе 2020-го она составила 5775 грн/тыс.кубометров – почти вдвое меньше.

В среднем, на 11% снизилась и стоимость горюче-смазочных материалов, в частности, дизтоплива.

Курс доллара также за последний год уменьшился.

Выход есть?

Фактическое разрушение системы ветсанутильзаводов, которые сегодня оказались на грани банкротства, грозит Украине экологической катастрофой. Но пока государство не делает ничего, чтобы спасти "Укрветсанзавод" от окончательного уничтожения. Основная причина – банальна: отсутствие средств.

Но мировой опыт доказывает: утилизация, а тем более – переработка отходов животноводства и птицеводства – может быть очень прибыльным делом. Ведь именно из этих отходов производится подавляющее большинство удобрений и кормов для животных.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки – достаточно лишь найти инвесторов, которые были бы заинтересованы в том, чтобы перезапустить ветсанутильзаводы и сделать их прибыльными. Однако, к примеру, в 2015 году, согласно сообщениям в СМИ, желание вложить деньги в Жовковский филиал "Укрветсанзавода" якобы изъявили сразу три инвестора, которые готовы были инвестировать в реконструкцию предприятия от 4 до 17 млн евро. Впрочем, как сообщали журналисты, их обращения затерялись где-то в высоких кабинетах МинАПК...

И пока у руководства государства и профильных министерств не будет четкого понимания угроз ситуации с утилизацией биоотходов, и желания ее исправить – изменить ничего не удастся.

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