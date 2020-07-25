На Говерле произошло ЧП с группой туристов с детьми: людей эвакуировали спасатели

В Закарпатской области 25 июля с туристического маршрута на Говерле пришлось эвакуировать группу отдыхающих, среди которых шестеро детей.

Как сообщило местное управление ГосЧС на странице в Facebook, 13 людям понадобилась помощь, поскольку они попали под сильный ливень.

Известно, что шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, а также двое женщин должны эвакуировать вездеходом "Богун" в с. Лазещина. С ними спасательная группа встретилась в 16:45.

Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.

Всего к месту ЧП было направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.

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Facebook / Управление ГосЧС Украины в Закарпатской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике медведь подобрался к туристкам и напугал их, когда те делали селфи.