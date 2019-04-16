"На глазах у полиции": на Киевской трассе неизвестные устроили кровавую перестрелку: фото

На Киевской трассе возле поста в селе Дачное неизвестные устроили стрельбу по людям и машинам.

Об этом сообщается в Facebook на странице "Киев Оперативный". Причиной инцидента стало якобы то, что "кого-то очень не устроило то, что не пропускают грузовики с перегрузом".

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" и общественных деятелей "Украинского транспортного союза". Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины", - сказано в сообщении.

Утверждается, что "все это время инспекторы полиции спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались".

"Никакой попытки остановить преступников! Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления. Есть раненые", - сообщили очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Киевом недалеко от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского была задержана банда киллеров.

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