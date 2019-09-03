Мать видела и молчала: в Сумах мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

В Сумах тридцатитрехлетний мужчина, находясь дома у своей сожительницы, изнасиловал ее шестилетнюю дочку. В полицию обратилась бабушка ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, в это время мать девочки находилась в соседней комнате. Когда на крик ребенка она зашла в комнату, мужчина заверил, что "больше такого не повторится", и попросил прощения. Женщина поверила и не стала обращаться в правоохранительные органы.

В Сумах отчим изнасиловал падчерицу belnovosti.by

Но через два дня девочку забрали к себе бабушка с дедушкой.

"Ребенок жаловался на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые немедленно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился", – рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко.

Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой, которые уже начали процедуру лишения матери родительских прав.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. 23 августа решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дмитриевка Знамянского района Кировоградской области мужчина похитил девочку и жестоко ее изнасиловал. Предполагаемый насильник ехал на подводе и увидел ребенка, который гулял возле парка. Он отвез девочку в безлюдное место, там бил, пока она не упала и не потеряла сознание. Потом изнасиловал ее.

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