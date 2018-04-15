На глазах у детей: под Винницей полицейский выстрелил в коллегу

В Винницкой области произошел жуткий инцидент - полицейский на глазах у детей выстрелил в коллег.

Ситуация произошла в школе села Рубань, где правоохранители показывали ученикам приемы самообороны. Об этом передает "Сегодня".

Два сотрудника полиции в этом классе показывали, как отбиться от преступника с ножом. За этим наблюдали 40 школьников и педагоги.

"Он лег на землю, чтобы защищаться, и выстрелил. Выстрелил тот, что лежал", – рассказала позже школьница Лилия Логоша.

Тот, кто изображал нападавшего, рухнул рядом. Стрелок сразу крикнул педагогам, чтобы вывели из класса детей.

Пуля попала полицейскому в живот. И выяснилось, что его напарник действительно перепутал табельное оружие с макетом.

"Понятно, что здесь не было умысла. Это по неосторожности произошел выстрел. Два работника роты особого назначения проводили занятия с детьми", – прокомментировала пресс-секретарь управления нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Оба с большим опытом работы, рассказали в полиции. Раненый от комментариев отказался. Молчат и врачи.

Почему спецназовцы пришли в школу с заряженным пистолетом, еще выясняется. Ведь пуля могла попасть в детей.

После этого случая в школе от профилактических бесед со спасателями и полицейскими не откажутся, но не будут впускать в классы с оружием.

Спецназовца, который выстрелил в напарника, отстранили от службы на время расследования. Кроме того, сейчас выясняют, должен ли он был вообще присутствовать на уроке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Житомирщине депутат выстрелил в себя.