На глазах расстреляли молодую снайпершу ВСУ: экс-пленник рассказал ужасы о "концлагере" "ДНР"

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей террористы обустроили себе множество тайных тюрем, в которых удерживают сотни пленных граждан Украины и России.

Все они располагаются в подвалах, казалось бы, оживленных общественных мест. Об этом, указав также адреса, рассказал в интервью "Апострофу" освобожденный из плена "ДНР" житель Макеевки Василий Савин.

По его словам, он работал там под прикрытием. Так, в 2015 году стал "чиновником" – лишь для того, чтобы создать батальон "Макеевка" и развалить квазиреспублику изнутри. Но вскоре его разоблачили и сдали главному террористу Александру Захарченко.

Василий Савин рассказал о тайных тюрмах "ДНР"

"Когда он осознал, что делалось у него под носом, то сразу отменил приказ о создании дополнительных вооруженных формирований при районных администрациях", – признался экс-пленник.

Он подчеркнул, что главарь террористов поручил арестовать его своему помощнику Завдовееву. Тот в свою очередь взял своих бойцов из "Оплота" – коменданта Макеевки, некоего Александра Ляшенко.

"Ворвались ко мне с криками, с издевкой: "Слава Украине!" Я все сразу понял и спокойно ответил: "Героям слава"! Потом забрали меня в подвал. И в чем особый цинизм: Путин тогда по телевизору выступал, мол, назовите хоть один адрес тайной тюрьмы "Министерства государственной безопасности ДНР". В лицо бы плюнул, если бы была возможность", – признался украинец.

Савин также назвал эти тайные тюрьмы. Первой среди них он отметил ту, в которой был сам: Макеевка, улица Ленина, 123, подвал бывшего отдела налоговой милиции.

"Оттуда меня перевезли в Донецк на Куйбышева, 61 – здание телецентра. Кстати, он работает исправно: на втором этаже – вся аппаратура, ведущие, гости, все рассказывают, какая прекрасная жизнь в "ДНР", как все хорошо, а в подвале, в этом же здании, пытают людей", – подчеркнул экс-узник террористов.

Еще один подвал, добавил он, находится в бывшем здании областного КРУ, по бульваре Шевченко, 26. Рядом с ней там есть гаражный кооператив, в котором сделали так называемую тюрьму.

"Знаете, некоторые автолюбители в смотровой яме делают маленькую комнатку, где хранят соленья, инструменты… В этой комнатке меня держали семь суток в абсолютной темноте", – сказал Савин.

Вскоре его перевезли в следующую тайную тюрьму "МГБ" в Донецке по адресу Ленинский район, улица Молодежная, 14. По его словам, это был двухэтажный особняк, некое офисное здание, где людей "просто расстреливали".

"На моих глазах убили двоих. Не так как в фильмах показывают: выходи, руки за голову, завяжите глаза, целься… нет. Буднично застрелили молодого парня, которого взяли в плен в аэропорту, и молодую девушку, о которой говорили, что она снайпер", – вспоминает украинец.

Кроме этого, он указал на еще одну тюрьму террористов – знаменитую "Изоляцию" в Буденовском районе Донецка, по улице Светлого пути, 3, где расположен завод теплоизоляционных материалов.

"Концлагерь там! И это нет тайных тюрем?!" – подытожил Савин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в неподконтрольной Украине Макеевке заключенный Василий Савин написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожелал ему "стать освободителем Украины".

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