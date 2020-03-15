На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки

14 марта 2020 года на таможенном посту "Рава-Русская" была задержана при получении взятки государственный инспектор. За 5 тысяч гривен она может угодить за решетку на срок от 8 лет. Об этом в блоге на OBOZREVATEL сообщил Павел Верещагин.

"Вчера, на Галицкой таможне, в рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины, работниками спецподразделения которое специализируется на борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабандой БКОЗ УСБУ в Львовской области задержали "на горячем" главного государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская" Волчанскую Л. С. при получении последней неправомерной выгоды, а именно взятки, в размере 5000 гривен, за содействие в быстром оформлении за не созданные ею искусственные препятствия при оформлении транспортных средств", - отметил Верещагин.

Он также добавил, что на данный момент проводятся неотложные следственные действия совместно с работниками ГБР.

При этом, санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацию имущества.

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