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15 марта • обновлено в 12:51
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На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки

1.6т
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14 марта 2020 года на таможенном посту "Рава-Русская" была задержана при получении взятки государственный инспектор. За 5 тысяч гривен она может угодить за решетку на срок от 8 лет. Об этом в блоге на OBOZREVATEL сообщил Павел Верещагин.

"Вчера, на Галицкой таможне, в рамках уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины, работниками спецподразделения которое специализируется на борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабандой БКОЗ УСБУ в Львовской области задержали "на горячем" главного государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская" Волчанскую Л. С. при получении последней неправомерной выгоды, а именно взятки, в размере 5000 гривен, за содействие в быстром оформлении за не созданные ею искусственные препятствия при оформлении транспортных средств", - отметил Верещагин.

На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки
На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки
На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки
На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки
На Галицкой таможне задержали инспектора при получении взятки

Он также добавил, что на данный момент проводятся неотложные следственные действия совместно с работниками ГБР.

При этом, санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацию имущества.

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Темы
Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины коррупция Государственное Бюро Расследований
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Подстава,чтобы сменить на криворожскую.
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