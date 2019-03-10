"На фронте его не было": скандал вокруг главы "Нацдружин" получил продолжение

Глава общественной организации "Национальные дружины" Сергей Коротких никогда не воевал на Донбассе в составе батальона "Азов". На самом деле он являлся начальником отдела Национальной полиции по охране объектов стратегического назначения.

Об этом на своей странице в Facebook написала блогер Светлана Самборская. Она также напомнила, что при официальной зарплате в 6,5 тыс. грн. Коротких задекларировал две квартиры и частный самолет.

"Какой талантливый и эффективный молодой человек. Может побороться с Юлией Владимировной за чемпионство в дисциплине "Как уметь красиво жить на скромную зарплату госслужащего", — возмутилась Самборская.

Кроме того, она вспомнила и ярую поддержку Коротких народного депутата Сергея Пашинского в скандале со стрельбой нардепа по мирному жителю Киева.

Facebook Светланы Самборской

"Вот его пост после того, как Пашинский выстрелил в человека, машина которого стояла на пути джипа небожителя-депутата: "Депутат с яйцами. Обиженные уже ноют что это незаконно. А по моему учить пьяное быдло законно и достойно". Напомню, что за покушение на убийство безоружного "депутату с яйцами", естественно, ничего не было", — написала Самборская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители "Национальных дружин" взяли в заложники депутатов и заставили проголосовать за областной бюджет.

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