На Ефремова надели электронный браслет

Скандальному экс-регионалу Александру Ефремову после выхода из СИЗО одели электронное средство контроля.

"После изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели", - приводит "Интерфакс-Украина" слова адвоката.

Напомним, Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, выпустили из СИЗО в Старобельске (Луганская область) утром 24 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.

В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.

Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.

3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях: захват государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), создание террористической группы или организации ( ст. 258-3), государственная измена (ст. 111).

В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

В Швейцарии рассекретили данные о том, что с 2006 года на связанные с Ефремовым счета в Швейцарии поступили 33 миллиона швейцарских франков.