На дорогах Украины погибли 175 тысяч человек: в МВД поразили статистикой

Тимур Григоренко Расследования 08:02, 1.06.2020 Обновлено: 09:03, 1.06.2020

За 2019 год в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3454 человека, в том числе 166 детей.

Всего за все годы независимой Украины в ДТП умерли больше чем 175 тысяч человек, сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что установление автоматического контроля за превышением скорости и других нарушений правил дорожного движения должно внести вклад в безопасность украинских водителей.

ДТП в Украине

"Но настоящая победа над смертельными ДТП возможна лишь в случае наведения тотального порядка с дорожной инфраструктурой, с жесточайшим контролем за невыдачей водительских прав тем, кто их не достоин, и, наконец, прививания уважения к участникам движения со школьной скамьи", – сказал Геращенко.

Заместитель министра полагает, что такими мерами можно добиться снижения смертности на украинских дорогах в два раза в течение ближайших пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на дорогах Киева с 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации ПДД.

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