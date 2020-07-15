На Донетчине женщина за $800 заказала убийство мужа: полиция его "утопила"

На Донетчине женщина закзала киллеру утопить своего мужа. novostipmr.com

Полиция Донетчины провела инсценировку убийства мужчины, которое заказала его бывшая жена, а потом задержала злоумышленницу.

Об этом сообщили на сайте полиции Донецкой области. Жительница города Константиновка за $800 заказала убийство своего бывшего мужа.

Киллер должен был утопить жертву в пруду, в результате чего общая квартира перешла бы в собственность злоумышленницы.

Полицейские инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали в среду, 15 июля, при передаче денег исполнителю преступления.

Правоохранители установили по оперативной информации, что в Константиновке 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее бывшего супруга.

"Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4500 грн и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. По плану подозреваемой, убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде, если тело когда-то найдут, ведь мужчина имеет инвалидность”, – сказано в сообщении.

Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления.

“Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем", – рассказали в полиции.

При передаче второй части вознаграждения в сумме $600 заказчицу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обысков у нее изъяли фотографии "убитого", которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, а также подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем, как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Женщине инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Подготовка заказного убийства). Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания паспорт потерпевшего и ключи от квартиры (Полиция Донецкой области)

При передаче второй части вознаграждения в сумме $600 заказчицу задержали (Полиция Донецкой области)

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