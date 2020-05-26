Облил и поджег: на Донетчине пьяная ссора закончилась жутким преступлением

В городе Угледар Донецкой области 47-летний мужчина облил жителя Запорожья горючим веществом и поджег. С многочисленными ожогами пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба полиции области. Пострадавшему 37 лет, он находится с различными степенями ожогов головы, туловища, верхних и нижних конечностей в городской больнице Курахово.

Накануне вечером мужчина решил прогуляться и познакомился с местными жителями. С одним из новых знакомых во время совместного распития спиртных напитков у него возникла ссора, и тот поджег оппонента.

Утром потерпевшего обнаружил коллега и отвез в больницу. Личность вероятно причастного к совершению преступления установена.

Фигуранту инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 "Покушение на преступление" УК.

Решается вопрос о задержании злоумышленника на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. Продолжаются следственные действия.

police.dn.ua

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