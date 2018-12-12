На Донетчине сослуживцы жестоко избили военного: что произошло 

В Донецкой области в одной из воинских частей сослуживцы жестоко избили военнослужащего, отобрав у него мобильный телефон и ноутбук.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook, отметив, что инцидент произошел 11 декабря около полуночи вблизи поселка Верхнеторецкое.

"Двое военных были возмущены ненадлежащим несением службы сослуживца, который был назначен в наряд по охране военного городка и находился в помещении отдыха военнослужащих, где просматривал фильм на собственном ноутбуке… Они нанесли ему телесные повреждения в виде множественных гематом лица", - процитировал он рапорт.

По информации Матиоса, в день происшествия следователи Государственного бюро расследования по просьбам военного коменданта Авдеевки так и не выехали на место происшествия для фиксации правонарушения. Соответствующие сведения в ЕРДР внесла военная прокуратура Донецкого гарнизона.

"Сотрудники ГБР по неизвестным причинам самоустранились от фиксации и расследования подследственного только ГБР военного преступления в период военного положения. Все первоочередные следственные действия были выполнены военными прокурорами ОП ООС", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в военной части Запорожской области избили солдата и заставили его прибить к дереву свой телефон.