На Донетчине произошло массовое отравление водой: что известно

В оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой, госпитализированы по меньшей мере 39 человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook. По его словам, в городскую больницу Макеевки начали обращаться местные жители. Пострадавшие жаловались на боль в животе, рвоту, озноб, повышение температуры.

"На данный момент, мне известно, что госпитализировано 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет (Данные от медицинских работников), часть людей отправили в больницы г. Донецка, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество госпитализированных людей растёт каждый час", - подчеркнул он.

По словам Лисянского, причиной случившегося стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке.

"О проблемах с системой дезинфекции было известно КП "Вода Донбасса" контролируемое НВФ "ДНР", накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды, кипятить ее 5-7 минут. Но это не помогло", - сообщил представитель обмудсмена.

Он добавил, что, по словам местных жителей, вода сильно пахнет химией и лекарствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Иван-Пустое Борщевского района Тернопольской области произошло массовое отравление людей после окропления полей с самолета.