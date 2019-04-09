На Донетчине прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

На Донетчине 9 апреля прогремел взрыв в ходе разминирования территории возле водогона "Северский-Донец-Донбасс".

В результате инцидента погиб сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда ГоСЧС Украины. Еще двое – получили ранения.

Инцидент произошел около 10:00 в районе с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

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"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А. Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е. А.", – сказано в сообщении.

Проводятся мероприятия по эвакуации пиротехников из "серой зоны".

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