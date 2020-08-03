На Донетчине полиция ищет 157 пропавших без вести военных ВСУ

В Донецкой области считаются пропавшими без вести 157 украинских военнослужащих.

Данные предоставлены за период 2014-2020 годов, сообщает УНН со ссылкой на информационный запрос в отдел коммуникаций ГУНП региона.

"Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам исчезновения 157 военнослужащих", – говорится в сообщении.

В Нацполиции Донетчины также добавили, что за указанный период было зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих ВСУ.

Отметим, что на Донбассе с начала проведения Операции Объединенных сил небоевые потери среди ВСУ составили 363 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.