На Донетчине копов поймали на похищении людей и торговле наркотиками: фото задержания

Командира взвода роты тактико-оперативного реагирования, двух его подчиненных и полицейского управления патрульной полиции в Донецкой области поймали на сбыте наркотиков, похищении людей, превышении полномочий и вымогательстве.

По данным следствия, в апреле-июле 2020 года правоохранители по предварительному сговору занимались сбытом боевых припасов, наркотиков, применяли насилие к лицам, изготовлявшим наркотики, а также лишали их свободы, сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

Задержание полицейских на Донетчине gp.gov.ua

"Также они незаконно проникали в объекты частной собственности, изымали наркотические средства с целью дальнейшего их сбыта и требовали от лиц денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в служебных кабинетах, по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах обнаружены и изъяты денежные средства, боеприпасы, граната Ф1, наркотические средства.

Задержание полицейских на Донетчине gp.gov.ua

"Во время документирования факта нападения на гражданское лицо с применением специальных средств, психического и физического насилия, завладение психотропным веществом – амфетамином четырех правоохранителей разоблачили и задержали в порядке ст.208 УПК Украины", – сообщили в ОГП.

Задержание полицейских на Донетчине gp.gov.ua

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