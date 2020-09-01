СММ ОБСЕ назвала количество погибших мирных жителей на Донбассе с начала года

Обнародованы потери на Донбассе с начала года. 112 Украина

С 10 по 23 августа жертв среди мирных жителей на Донбассе зафиксировано не было. Всего с начала 2020 года из-за боевых действий на востоке погибло восемь жителей.

Такие данные обнародовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете от 31 августа. Также за две недели ни один гражданский объект поврежден не был.

"В течение двух последних недель Миссия не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения и не подтвердила ни одного такого случая, а также ни одного сообщения о повреждении гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения", – сказано в сообщении.

"Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года остается таким же – 61 человек (8 погибших и 53 раненых)", – говорится в отчете.

В то же время в период с 10 по 23 августа Миссия подтвердила 440 нарушений режима прекращения огня, среди них – 49 взрывов. За две недели до этого было зафиксировано 256 нарушений и 45 взрывов.

Как писал OBOZREVATEL, с начала российской агрессии на Донбассе в апреле 2014 года и до 10 августа 2020-го Вооруженные силы Украины понесли безвозвратные потери в количестве 2 659 человек. Еще 10 130 защитников получили ранения, выполняя свои служебные обязанности.

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