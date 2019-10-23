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23 октября • обновлено в 08:44
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На Донбассе завязались ожесточенные бои: Украина понесла тяжелые потери

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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Также один воин ВСУ был травмирован в бою.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

  • трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

  • вблизи Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

  • у Новоселовки Второй – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

  • у Пищевика – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

На Донбассе завязались ожесточенные бои: Украина понесла тяжелые потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

  • трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

  • два раза в районе Хутора Свободного – с подствольных и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР". Ни один воин не был ранен.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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hunt andres
hunt andres
Травмирован в бою....Чем? В шароварах запутался и ипло разбил?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Небесная скотня пополнилась очередным педерастом. Надеюсь,что и двое других фашистких мразей сдохнут
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
sokolov ruslan, нет. Ишевский - это ватоправославный малолетний дрочер. Срет коменты за хавку.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ишевский Константин, это разве не был ты, ишак?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Про вооруженные силы Российской Федерации задвигайте xoxлоскотам вроде Касаба Касабыча, Махова Макакса, Махyяла Махyялыча и прочей упоротой укропадали, они это г@мно с удовольствием причмокивая всасывают.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Pavlov Dmitry, свои половые фантазии ватодрочер оставь себе подобным.
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