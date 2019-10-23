На Донбассе завязались ожесточенные бои: Украина понесла тяжелые потери

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Также один воин ВСУ был травмирован в бою.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:
трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;
вблизи Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
у Новоселовки Второй – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
у Пищевика – с автоматических гранатометов;
неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:
четыре раза неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.
два раза в районе Хутора Свободного – с подствольных и автоматических гранатометов;
неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР". Ни один воин не был ранен.
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