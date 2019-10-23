На Донбассе завязались ожесточенные бои: Украина понесла тяжелые потери

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Также один воин ВСУ был травмирован в бою.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

трижды неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР;

вблизи Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

у Новоселовки Второй – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

у Пищевика – с автоматических гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

трижды у Зайцевого – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

два раза в районе Хутора Свободного – с подствольных и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ выстояли в жесткой схватке с "Л/ДНР". Ни один воин не был ранен.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!