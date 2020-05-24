На Донбассе завязались интенсивные бои: у террористов большие потери

За прошедшие сутки, 23 мая, российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника. Впрочем, по данным разведки, Объединенные силы дали отпор захватчикам и в ответ уничтожили четырех российских захватчиков и не менее семи ранили.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. Также уточненные данные по поводу потерь боевиков обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 23.05.2020 года составили 11 человек. Из них безвозвратные (200) – 4 (1 – 3 омсбр, 1 – 11 омсп, 1 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Санитарные (300) – 7 (1 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр, 2 – 3 омсбр, 2 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Дополнительно нформация уточняется. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал защитник.

Отмечается, что в целом вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – сообщается в сводке.

Воин ООС "112 Украина"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществлял обстрелы на следующих направлениях:

трижды – в окрестностях Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

Однако воины ООС решительно задействовали огневые средства, и на свои наглые действия захватчики получили достойный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы активизировались на таких участках:

у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

Но удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.

С начала текущих суток, 24 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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