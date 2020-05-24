На Донбассе завязались интенсивные бои: у террористов большие потери
За прошедшие сутки, 23 мая, российские оккупанты на Донбассе ранили одного украинского защитника. Впрочем, по данным разведки, Объединенные силы дали отпор захватчикам и в ответ уничтожили четырех российских захватчиков и не менее семи ранили.
Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. Также уточненные данные по поводу потерь боевиков обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Потери российско-оккупационных войск 23.05.2020 года составили 11 человек. Из них безвозвратные (200) – 4 (1 – 3 омсбр, 1 – 11 омсп, 1 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Санитарные (300) – 7 (1 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр, 2 – 3 омсбр, 2 – 9 омсп, 1 – 6 омсп). Дополнительно нформация уточняется. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал защитник.
Отмечается, что в целом вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, противник обстрелял позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – сообщается в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществлял обстрелы на следующих направлениях:
трижды – в окрестностях Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.
У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы.
Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.
Однако воины ООС решительно задействовали огневые средства, и на свои наглые действия захватчики получили достойный ответ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы активизировались на таких участках:
у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.
Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.
Но удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.
С начала текущих суток, 24 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 23 мая, снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского военнослужащего.
Со своей стороны ВСУ в тот день уничтожили под Ясиноватой террориста-гранатометчика "ДНР" Артема Мерцалова с позывным "Сурик".