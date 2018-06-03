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На Донбассе завязались интенсивные бои: свежая карта

4.6тЧитать новость на украинском

Появилась свежая карта, которая отображает ситуацию на Донбассе в районе боевых действий по состоянию на 00:00 3 июня.

Она была опубликована на сайте Информационного-аналитического центра национальной безопасности Украины.

По состоянию на утро 3 июня зафиксировано 4 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов.

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В частности, на луганском направлении под обстрел попали наши позиции в районах Крымского и Южного.

На донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.

Огонь в ответ со стороны наших военнослужащих велся дважды, потерь среди наших военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в субботу, 2 июня, на отдельных направлениях прошли интенсивные боевые действия.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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