На Донбассе завязались интенсивные бои: свежая карта

Появилась свежая карта, которая отображает ситуацию на Донбассе в районе боевых действий по состоянию на 00:00 3 июня.

Она была опубликована на сайте Информационного-аналитического центра национальной безопасности Украины.

По состоянию на утро 3 июня зафиксировано 4 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов.

В частности, на луганском направлении под обстрел попали наши позиции в районах Крымского и Южного.

На донецком направлении в одно и то же время (с полуночи в течение 40 минут) российско-террористические войска обстреляли защитников Тарамчука и Широкино.

Огонь в ответ со стороны наших военнослужащих велся дважды, потерь среди наших военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в субботу, 2 июня, на отдельных направлениях прошли интенсивные боевые действия.